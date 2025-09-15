Все разделы
Россияне нанесли удар по транспортному предприятию в Днепропетровской области и ранили женщину

Ирина БалачукПонедельник, 15 сентября 2025, 08:04
ФОТО ГСЧС

Один человек получил ранения, а на транспортном предприятии, в больнице и лесу вспыхнули пожары в результате российских обстрелов Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram 

Прямая речь главы области: "Враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Попадание есть в Юрьевской общине Павлоградского района. Произошел пожар. Повреждено транспортное предприятие. Агрессор также нанес удар по Апостоловому Криворожского района. Там также возникло возгорание". 

фото ГСЧС

Детали: Никопольский район оккупанты обстреливали из артиллерии и атаковали FPV-дронами.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Под ударом были райцентр и Покровская община. Пострадала 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Повреждены инфраструктура, 4 частных дома, хозяйственная постройка, еще одна – разрушена. Задето газопровод", – отметил Лысак. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Синельниковский район захватчики атаковали FPV-дронами и КАБами. Пострадали Покровская и Межевская общины – там горели крыша медучреждения, лес и сухая трава, а также повреждено админздание.

По словам Лысака, защитники неба сбили над областью 6 вражеских дронов.

Днепропетровская областьобстрел
