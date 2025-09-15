Михайлова відповіла на критику щодо придбання Mercedes GLA 200: Купила за офіційну зарплату

Начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі", депутатка Київради і громадська діячка Аліна Михайлова пояснила, що купила автомобіль Mercedes GLA 200 в кредит за свою офіційну зарплату і жодних пожертв на неї не витратила.

Джерело: Михайлова в інтерв'ю Українській правді

Деталі: Раніше відомий блогер Мирослав Олешко заявив, що Михайлова у березні придбала кросовер Mercedes GLA 200 за 61 тисячу доларів і зробила це під час збору донатів.

Пряма мова Михайлової: "Сьогодні блогер Олешко стверджує, що я купила машину за донати. Хоча на момент покупки машини взагалі не було активного збору. Збір був раніше на річні потреби "Ульфа", і на тому рахунку досі лежить 2,5 мільйони гривень. 500 тисяч гривень ми витратили на розхідники медичні".

Деталі: Водночас вона наголосила, що купила машину в кредит на три роки за свою офіційну зарплату.

Пряма мова: "Стосовно ж машини, я не збираюся ні в кого питати дозволу, як витрачати свою заробітну плату, куди витрачати винагороду і премію. Я сама доначу стабільно на Притулу, Чмута і Стерненка…

Чи могла я купити дешевшу машину? Та могла. Але це не має хвилювати Олешка чи ще когось. Захочу – куплю собі "Майбах" чи "Роллс Ройс", якщо матиму таку можливість...

Бо коли ми вмираємо в посадках, живемо в багнюці, всіх все влаштовує. А коли ми виявляємося такими самими людьми, як інші – з бажаннями відпочити, мати хороше авто, житло, ми уже є не такими".

Деталі: Михайлова пояснила, що уже другий рік безперервно виконує бойове розпорядження, її підрозділ не виходить на відновлення, і тому, звичайно, за цей час у неї була можливість накопичити гроші.

Вона нагадала також, що раніше її критикували за аварію в кінці 2022-го року – писали, що вона з Да Вінчі у стані наркотичного сп'яніння знесли паркан на військовій машині в центрі Києва. "Хоча тоді ми перебували на фронті, здається, в Бахмуті", - зазначила начальниця медичної служби "Ульф".

Mercedes GLA 200 фото: www.topgear.com

Що передувало: У серпні Михайлова вже пояснювала у Facebook купівлю коштовного автомобіля. За її словами, вона пройшла банківський моніторинг, надала всі довідки про доходи та придбала автомобіль у кредит за власні офіційні кошти. А заяву Олешка назвала "відвертою брехнею та наклепом" і заявила, що всі її прибутки є прозорими, легальними та підтвердженими.

