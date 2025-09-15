Все разделы
Михайлова ответила на критику касательно приобретения Mercedes GLA 200: Купила за официальную зарплату

Евгений КизиловПонедельник, 15 сентября 2025, 12:34
Михайлова ответила на критику касательно приобретения Mercedes GLA 200: Купила за официальную зарплату
фото: уп

Начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи", депутат Киевсовета и общественный деятель Алина Михайлова объяснила, что купила автомобиль Mercedes GLA 200 в кредит за свою официальную зарплату и никаких пожертвований на него не потратила.

Источник: Михайлова в интервью Украинской правде

Детали: Ранее известный блогер Мирослав Олешко заявил, что Михайлова в марте приобрела кроссовер Mercedes GLA 200 за 61 тысячу долларов и сделала это во время сбора донатов.

Прямая речь Михайловой: "Сегодня блогер Олешко утверждает, что я купила машину за донаты. Хотя на момент покупки машины вообще не было активного сбора. Сбор был ранее на годовые нужды "Ульфа", и на том счете до сих пор лежит 2,5 миллиона гривен. 500 тысяч гривен мы потратили на расходные медицинские материалы".

Детали: При этом она подчеркнула, что купила машину в кредит на три года за свою официальную зарплату.

Прямая речь: "Что касается машины, я не собираюсь ни у кого спрашивать разрешения, как тратить свою заработную плату, куда тратить вознаграждение и премию. Я сама стабильно доначу Притуле, Чмуту и Стерненко...

Могла ли я купить более дешевую машину? Да, могла. Но это не должно волновать Олешко или еще кого-то. Захочу – куплю себе "Майбах" или "Роллс Ройс", если у меня будет такая возможность...

Потому что когда мы умираем в посадках, живем в грязи, всех все устраивает. А когда мы оказываемся такими же людьми, как другие – с желаниями отдохнуть, иметь хорошую машину, жилье, мы уже не такие".

Детали: Михайлова объяснила, что уже второй год непрерывно выполняет боевое распоряжение, ее подразделение не выходит на восстановление, и поэтому, конечно, за это время у нее была возможность накопить деньги.

Она напомнила также, что ранее ее критиковали за аварию в конце 2022 года – писали, что она с Да Винчи в состоянии наркотического опьянения снесли забор на военной машине в центре Киева. "Хотя тогда мы находились на фронте, кажется, в Бахмуте", - отметила начальница медицинской службы "Ульф".

 
Mercedes GLA 200
фото: www.topgear.com

Что предшествовало: В августе Михайлова уже объясняла в Facebook покупку дорогого автомобиля. По ее словам, она прошла банковский мониторинг, предоставила все справки о доходах и приобрела автомобиль Mercedes GLA 200 в кредит за собственные официальные средства. А заявление Олешко назвала "откровенной ложью и клеветой" и заявила, что все ее доходы прозрачны, легальны и подтверждены.

Читайте больше: Мы принимаем закон о криминализации СЗЧ, а куча мужчин спокойно гуляют по улицам – Алина Михайлова

