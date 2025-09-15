На Київщині поблизу смітника вибухнув невідомий предмет: загинула жінка

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок вибуху невідомого предмета у селі Морозівка Броварського району Київської області.

Джерело: Київська обласна прокуратура в Facebook

Дослівно прокуратура: "Подія сталася 15 вересня близько 10:00. За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Унаслідок цього загинула 57-річна місцева жителька. 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований".

Реклама:

Деталі: На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та рятувальники.

"Проводиться огляд, вилучаються речові докази, опитуються свідки. Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета", – повідомили в прокуратурі.