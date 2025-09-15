Все разделы
В Киевской области возле мусорника взорвался неизвестный предмет: погибла женщина

Ирина БалачукПонедельник, 15 сентября 2025, 13:24
В Киевской области возле мусорника взорвался неизвестный предмет: погибла женщина
Фото прокуратуры с места события

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета в селе Морозовка Броварского района Киевской области.

Источник: Киевская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "Инцидент произошел 15 сентября около 10:00. По предварительным данным, недалеко от мусорника взорвался неизвестный предмет. В результате погибла 57-летняя местная жительница. 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован".

Детали: На месте события работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции и спасатели.

"Проводится осмотр, изымаются вещественные доказательства, опрашиваются свидетели. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета", – сообщили в прокуратуре.  

