В Киевской области возле мусорника взорвался неизвестный предмет: погибла женщина

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета в селе Морозовка Броварского района Киевской области.

Источник: Киевская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "Инцидент произошел 15 сентября около 10:00. По предварительным данным, недалеко от мусорника взорвался неизвестный предмет. В результате погибла 57-летняя местная жительница. 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован".

Реклама:

Детали: На месте события работают следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции и спасатели.

"Проводится осмотр, изымаются вещественные доказательства, опрашиваются свидетели. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета", – сообщили в прокуратуре.