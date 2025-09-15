Усі розділи
В середу в Україну прийдуть дощі

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 вересня 2025, 13:29
В середу в Україну прийдуть дощі
Дощ. ілюстративне фото Getty Images

В Україні з середи в більшості областей очікується дощова погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У вівторок без опадів, лише в західних і Житомирській областях вдень короткочасний дощ.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінницькій області місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 16°; вдень 22-27°, у західних областях 16-21°.

У Києві 16 вересня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 23-25°.

У середу в західних, північних, більшості центральних і Одеській областях дощі, у Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській та Черкаській областях значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, на заході та півночі країни північно-західний, 7-12 м/с.

