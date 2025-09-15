В среду в Украину придут дожди

В Украине со среды в большинстве областей ожидается дождливая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Во вторник без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем кратковременный дождь.



Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области местами туман.



Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 8-13°, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 16°; днем 22-27°, в западных областях 16-21°.



В Киеве 16 сентября без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 23-25°.



В среду в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях дожди, в Винницкой, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской и Черкасской областях значительные дожди; на остальной территории без осадков.



Ветер юго-восточный, на западе и севере страны северо-западный, 7-12 м/с.

