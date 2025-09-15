Усі розділи
Американські військові несподівано приїхали в Білорусь подивитися на навчання "Запад"

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловПонеділок, 15 вересня 2025, 15:07
Американські військові несподівано приїхали в Білорусь подивитися на навчання Запад
Двоє військових США і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. фото: скриншот

Представники збройних сил США відвідали полігон у Білорусі, щоб поспостерігати за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі "Запад-2025".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Присутність американців на полігоні в Білорусі міністерство оборони країни назвало несподіванкою.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав військовим США, що вони можуть дивитися на "все, що вас цікавить".

"Хто б міг подумати, як почнеться ранок чергового дня навчань "Запад-2025", – йдеться в заяві міністерства, яке відзначило присутність військових США серед представників 23 країн, у тому числі двох інших країн-членів НАТО – Туреччини та Угорщини.

Міністерство оприлюднило відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення і тиснуть йому руку.

"Ми покажемо все, що вас цікавить. Все, що ви захочете. Ви можете поїхати туди і подивитися, поговорити з людьми", – сказав міністр американцям, які відмовилися спілкуватися з журналістами.

Присутність американських офіцерів є останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном і Білоруссю, близьким російським союзником, який дозволив Москві використати свою територію для відправки десятків тисяч військових в Україну в лютому 2022 року.

Зокрема, США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа". 

Своєю чергою режим Александра Лукашенка звільнив 52 політв’язнів. Серед звільнених у тому числі співробітник представництва ЄС у Білорусі. 

Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. 12 вересня ці навчання розпочались

БілорусьСШАРосіяЗбройні сили
