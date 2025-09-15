На Сумщині пʼятеро людей постраждали внаслідок атак РФ

15 вересня внаслідок російських атак на Сумщині пʼятеро цивільних отримали поранення.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олег Григоров

Деталі: У Тростянецькій громаді постраждали 75-річна жінка та двоє чоловіків віком 40 і 51 років, їхні травми неважкі.

У Сумській громаді під час збиття одного з ворожих дронів уламки поранили 29-річну жінку, її доставили до лікарні. У Юнаківській громаді множинні поранення дістав 69-річний чоловік, його госпіталізували.

За словами Григорова, усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.