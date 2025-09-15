В Сумской области пять человек пострадали в результате атак РФ
Понедельник, 15 сентября 2025, 15:48
15 сентября в результате российских атак в Сумской области пять гражданских лиц получили ранения.
Источник: глава областной военной администрации Олег Григоров
Детали: В Тростянецкой общине пострадали 75-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 40 и 51 года, их травмы нетяжелые.
В Сумской общине во время сбивания одного из вражеских дронов обломки ранили 29-летнюю женщину, ее доставили в больницу. В Юнаковской общине множественные ранения получил 69-летний мужчина, его госпитализировали.
По словам Григорова, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.