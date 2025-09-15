У Києві "Лексус" зіткнувся з учбовим авто і перевернувся на дах
Понеділок, 15 вересня 2025, 16:23
Столична поліція перевіряє обставини дорожньо-транспортної пригоди з перекиданням у Шевченківському районі Києва.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобілю Lexus, рухаючись проїзною частиною по вулиці Данила Щербаківського, зіткнувся з учбовим авто Kiа, яке в цей час перелаштовувалося в іншу смугу руху.
Внаслідок автопригоди Lexus перекинувся на дах, потерпілого водія медики госпіталізували. Пасажири навчального авто – інструктор та учень не постраждали.
На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди.