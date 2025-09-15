Усі розділи
У Києві "Лексус" зіткнувся з учбовим авто і перевернувся на дах

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 вересня 2025, 16:23
У Києві Лексус зіткнувся з учбовим авто і перевернувся на дах
ДТП на Щербаківського 15.09.25. фото поліції

Столична поліція перевіряє обставини дорожньо-транспортної пригоди з перекиданням у Шевченківському районі Києва.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобілю Lexus, рухаючись проїзною частиною по вулиці Данила Щербаківського, зіткнувся з учбовим авто Kiа, яке в цей час перелаштовувалося в іншу смугу руху.

Внаслідок автопригоди Lexus перекинувся на дах, потерпілого водія медики госпіталізували. Пасажири навчального авто – інструктор та учень не постраждали.

 

На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди.

ДТПКиїв
