В Киеве "Лексус" столкнулся с учебным авто и перевернулся на крышу

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 сентября 2025, 16:23
В Киеве Лексус столкнулся с учебным авто и перевернулся на крышу
ДТП на Щербакивского 15.09.25. фото полиции

Столичная полиция проверяет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с опрокидыванием в Шевченковском районе Киева.

Источник: полиция Киева

Детали: Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Lexus, двигаясь по проезжей части по улице Данила Щербакивского, столкнулся с учебным автомобилем Kiа, который в это время перестраивался в другую полосу движения.

В результате ДТП Lexus перевернулся на крышу, пострадавший водитель был госпитализирован медиками. Пассажиры учебного автомобиля – инструктор и ученик – не пострадали.

 

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая устанавливает механизм и обстоятельства ДТП.

