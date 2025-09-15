В Киеве "Лексус" столкнулся с учебным авто и перевернулся на крышу

Столичная полиция проверяет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с опрокидыванием в Шевченковском районе Киева.

Источник: полиция Киева

Детали: Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Lexus, двигаясь по проезжей части по улице Данила Щербакивского, столкнулся с учебным автомобилем Kiа, который в это время перестраивался в другую полосу движения.

Реклама:

В результате ДТП Lexus перевернулся на крышу, пострадавший водитель был госпитализирован медиками. Пассажиры учебного автомобиля – инструктор и ученик – не пострадали.

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая устанавливает механизм и обстоятельства ДТП.