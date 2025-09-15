Усі розділи
Фінський генерал застеріг: військові навчання РФ і Білорусі можуть мати "несподівані повороти"

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 15 вересня 2025, 16:54
Фінський генерал застеріг: військові навчання РФ і Білорусі можуть мати несподівані повороти
Янне Яаккола. фото Yle

Командувач Силами оборони Фінляндії, генерал Янне Яаккола заявив, що його країна уважно стежить за російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Деталі: За словами Яакколи, який виступив на відкритті Національних курсів з оборони, маневри проходять на тлі напруженої ситуації з безпекою: Росія веде загарбницьку війну в Україні і прагне дестабілізувати також західні країни – минулого тижня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Румунії.

На думку командувача, проведення навчань важливе для Росії і створює уявлення про її цілі та ресурси.

"Війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. У Росії є ресурси і для інших цілей", – вважає генерал.

Попередні навчання "Запад" проводилися чотири роки тому, тоді в них також брали участь війська Росії та Білорусі.

"Ми добре пам'ятаємо, як навчання "Запад-21" використовувалися як основа для підготовки до війни в Україні: після завершення маневрів частини залишилися на полігонах", – зазначив фінський командувач.

Яаккола наголосив, що навчання РФ можуть супроводжуватися "несподіваними поворотами".

Передісторія:

  • Російські навчання з Білоруссю розпочалися наприкінці минулого тижня. За даними Міністерства оборони РФ, маневри проходять на території Росії та Білорусі, а також у Балтійському та Баренцевому морях з 12 по 16 вересня. 
  • Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.
  • Сейм Латвії в четвер проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

