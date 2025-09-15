Все разделы
Финский генерал предостерег: военные учения РФ и Беларуси могут иметь "неожиданные повороты"

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 15 сентября 2025, 16:54
Финский генерал предостерег: военные учения РФ и Беларуси могут иметь неожиданные повороты
Янне Яаккола. фото Yle

Командующий Силами обороны Финляндии генерал Янне Яаккола заявил, что его страна внимательно следит за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: По словам Яакколы, выступившего на открытии Национальных курсов по обороне, маневры проходят на фоне напряженной ситуации с безопасностью: Россия ведет захватническую войну в Украине и стремится дестабилизировать также западные страны – на прошлой неделе российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши и Румынии.

По мнению командующего, проведение учений важно для России и создает представление о ее целях и ресурсах.

"Война в Украине не является крупномасштабной стратегической операцией. У России есть ресурсы и для других целей", – считает генерал.

Предыдущие учения "Запад" проводились четыре года назад, тогда в них также участвовали войска России и Беларуси.

"Мы хорошо помним, как учения "Запад-21" использовались как основа для подготовки к войне в Украине: после завершения маневров части остались на полигонах", – отметил финский командующий.

Яаккола подчеркнул, что учения РФ могут сопровождаться "неожиданными поворотами".

Предыстория:

  • Российские учения с Беларусью начались в конце прошлой недели. По данным Министерства обороны РФ, маневры проходят на территории России и Беларуси, а также в Балтийском и Баренцевом морях с 12 по 16 сентября.
  • Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", причем такое решение было принято еще до инцидента с падением российских дронов.
  • Сейм Латвии в четверг проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

РосcияБеларусьвойна
