У 2026 році в Британії запрацює найбільший у країні завод безпілотників

Найбільший у Великій Британії завод із виробництва безпілотників мають відкрити у 2026 році в місті Свіндон на південному заході Англії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Британії

Деталі: Завод, який запрацює у Свіндоні, належить британсько-португальській компанії Tekever, яка вже має кілька виробничих ліній у Британії.

Реклама:

Там виготовлятимуть дрони StormShroud, які вже перебувають на озброєнні Королівських військово-повітряних сил Британії.

Планується, що завод відкриється у 2026 році та забезпечить "1000 висококваліфікованих робочих місць для британців", ідеться в повідомленні.

Британський уряд розповів, що з 2022 року придбав у Tekever дронів на суму близько 270 мільйонів фунтів стерлінгів, причому частина з них призначалась і для України.

614РЕКЛАМА:

Нагадаємо: