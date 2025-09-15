Усі розділи
У 2026 році в Британії запрацює найбільший у країні завод безпілотників

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 15 вересня 2025, 18:37
У 2026 році в Британії запрацює найбільший у країні завод безпілотників
фото: Shutterstock

Найбільший у Великій Британії завод із виробництва безпілотників мають відкрити у 2026 році в місті Свіндон на південному заході Англії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Британії

Деталі: Завод, який запрацює у Свіндоні, належить британсько-португальській компанії Tekever, яка вже має кілька виробничих ліній у Британії.

Там виготовлятимуть дрони StormShroud, які вже перебувають на озброєнні Королівських військово-повітряних сил Британії.

Планується, що завод відкриється у 2026 році та забезпечить "1000 висококваліфікованих робочих місць для британців", ідеться в повідомленні.

Британський уряд розповів, що з 2022 року придбав у Tekever дронів на суму близько 270 мільйонів фунтів стерлінгів, причому частина з них призначалась і для України.

Нагадаємо:

  • Минулого тижня у Британії сказали, що спільно з українською промисловістю розроблятимуть "найсучасніше військове обладнання" в межах нової угоди про обмін технологіями.
  • Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

