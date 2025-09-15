Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В 2026 году в Великобритании заработает крупнейший в стране завод беспилотников

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 15 сентября 2025, 18:37
В 2026 году в Великобритании заработает крупнейший в стране завод беспилотников
фото: Shutterstock

Крупнейший в Великобритании завод по производству беспилотников должны открыть в 2026 году в городе Суиндон на юго-западе Англии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании

Детали: Завод, который заработает в Суондоне, принадлежит британско-португальской компании Tekever, которая уже имеет несколько производственных линий в Великобритании.

Реклама:

Там будут производить дроны StormShroud, которые уже находятся на вооружении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Планируется, что завод откроется в 2026 году и обеспечит "1000 высококвалифицированных рабочих мест для британцев", говорится в сообщении.

Британское правительство сообщило, что с 2022 года приобрело у Tekever дронов на сумму около 270 миллионов фунтов стерлингов, причем часть из них предназначалась и для Украины.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • На прошлой неделе в Великобритании заявили, что совместно с украинской промышленностью будут разрабатывать "самое современное военное оборудование" в рамках нового соглашения об обмене технологиями.
  • Ранее министр обороны Великобритании Джон Гилли сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.

беспилотникиВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
беспилотники
Две украинские компании начали массовое производство автономных дронов
В Литве подозревают, что Минобороны могло скрыть данные о вторжении дронов РФ
РФ атаковала ракетами С-300 и 84 дронами: есть попадания в 13 локациях
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: