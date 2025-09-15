В 2026 году в Великобритании заработает крупнейший в стране завод беспилотников

Крупнейший в Великобритании завод по производству беспилотников должны открыть в 2026 году в городе Суиндон на юго-западе Англии.

Детали: Завод, который заработает в Суондоне, принадлежит британско-португальской компании Tekever, которая уже имеет несколько производственных линий в Великобритании.

Там будут производить дроны StormShroud, которые уже находятся на вооружении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Планируется, что завод откроется в 2026 году и обеспечит "1000 высококвалифицированных рабочих мест для британцев", говорится в сообщении.

Британское правительство сообщило, что с 2022 года приобрело у Tekever дронов на сумму около 270 миллионов фунтов стерлингов, причем часть из них предназначалась и для Украины.

