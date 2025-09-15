В 2026 году в Великобритании заработает крупнейший в стране завод беспилотников
Крупнейший в Великобритании завод по производству беспилотников должны открыть в 2026 году в городе Суиндон на юго-западе Англии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании
Детали: Завод, который заработает в Суондоне, принадлежит британско-португальской компании Tekever, которая уже имеет несколько производственных линий в Великобритании.
Там будут производить дроны StormShroud, которые уже находятся на вооружении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.
Планируется, что завод откроется в 2026 году и обеспечит "1000 высококвалифицированных рабочих мест для британцев", говорится в сообщении.
Британское правительство сообщило, что с 2022 года приобрело у Tekever дронов на сумму около 270 миллионов фунтов стерлингов, причем часть из них предназначалась и для Украины.
Напомним:
- На прошлой неделе в Великобритании заявили, что совместно с украинской промышленностью будут разрабатывать "самое современное военное оборудование" в рамках нового соглашения об обмене технологиями.
- Ранее министр обороны Великобритании Джон Гилли сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.