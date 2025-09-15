У ХДС Німеччини виступили за збільшення фінансування зброї для України

Речник Християнсько-демократичного союзу Німеччини із питань зовнішньої політики Юрґен Гардт в інтервʼю Rheinische Post заявив, що уряд має серйозніше розглядати прохання України про зброю та збільшити обсяги військової допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dts Nachrichtenagentur

Деталі: Гардт закликав міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля, який представляє Соціал-демократичну партію, більш серйозно поставитися до бюджетних запитів міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо військової допомоги Україні на 2026 рік.

Реклама:

Передумовою для цього стало те, що Клінгбайль відхилив бюджетні запити Пісторіуса щодо збільшення допомоги Україні з бюджетних міркувань.

"На жаль, політика безпеки розвивається ще менш сприятливо після промови канцлера Шольца про "поворотний момент" у 2022 році та рішень щодо спеціальних фондів з весни 2025 року", – сказав представник ХДС.

Він згадав про інцидент з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, зазначивши, що Москва таким чином "випробовує кордони".

614РЕКЛАМА:

За словами Гардта, високий рівень стримування, зокрема в Україні, є найкращою гарантією того, "що ми пройдемо цей складний етап європейської політики безпеки добре і мирно".

Нагадаємо: