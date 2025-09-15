Усі розділи
У ХДС Німеччини виступили за збільшення фінансування зброї для України

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 15 вересня 2025, 19:23
У ХДС Німеччини виступили за збільшення фінансування зброї для України
Ілюстративне фото: Getty Images

Речник Християнсько-демократичного союзу Німеччини із питань зовнішньої політики Юрґен Гардт в інтервʼю Rheinische Post заявив, що уряд має серйозніше розглядати прохання України про зброю та збільшити обсяги військової допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dts Nachrichtenagentur

Деталі: Гардт закликав міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля, який представляє Соціал-демократичну партію, більш серйозно поставитися до бюджетних запитів міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо військової допомоги Україні на 2026 рік.

Передумовою для цього стало те, що Клінгбайль відхилив бюджетні запити Пісторіуса щодо збільшення допомоги Україні з бюджетних міркувань.

"На жаль, політика безпеки розвивається ще менш сприятливо після промови канцлера Шольца про "поворотний момент" у 2022 році та рішень щодо спеціальних фондів з весни 2025 року", – сказав представник ХДС.

Він згадав про інцидент з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, зазначивши, що Москва таким чином "випробовує кордони".

За словами Гардта, високий рівень стримування, зокрема в Україні, є найкращою гарантією того, "що ми пройдемо цей складний етап європейської політики безпеки добре і мирно".

Нагадаємо:

  • Ще за попереднього уряду Олафа Шольца Німеччина схвалила виділення додаткових 3 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році і ще 8,3 мільярда євро – у 2026-2029 роках.
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у червні оголосив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро – тобто загалом близько 9 мільярдів євро у 2025-му.

Німеччинадопомога Україні
