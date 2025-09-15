Все разделы
В ХДС Германии выступили за увеличение финансирования оружия для Украины

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 15 сентября 2025, 19:23
В ХДС Германии выступили за увеличение финансирования оружия для Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Спикер Христианско-демократического союза Германии по вопросам внешней политики Юрген Гардт в интервью Rheinische Post заявил, что правительство должно более серьезно рассматривать просьбы Украины о предоставлении оружия и увеличить объемы военной помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dts Nachrichtenagentur

Детали: Гардт призвал министра финансов Германии Ларса Клингбайля, представляющего Социал-демократическую партию, более серьезно отнестись к бюджетным запросам министра обороны Бориса Писториуса о военной помощи Украине на 2026 год.

Предпосылкой для этого стало то, что Клингбайль отклонил бюджетные запросы Писториуса об увеличении помощи Украине из бюджетных соображений.

"К сожалению, политика безопасности развивается еще менее благоприятно после речи канцлера Шольца о "поворотном моменте" в 2022 году и решений о специальных фондах с весны 2025 года", – сказал представитель ХДС.

Он упомянул об инциденте с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, отметив, что Москва таким образом "проверяет границы".

По словам Гардта, высокий уровень сдерживания, в частности в Украине, является лучшей гарантией того, "что мы пройдем этот сложный этап европейской политики безопасности хорошо и мирно".

Напомним:

  • Еще при предыдущем правительстве Олафа Шольца Германия одобрила выделение дополнительных 3 миллиардов евровоенной помощи Украине в 2025 году и еще 8,3 миллиарда евро – в 2026-2029 годах.
  • Министр обороны Германии Борис Писториус в июне объявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро – то есть в общей сложности около 9 миллиардов евро в 2025 году.

