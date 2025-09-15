Британські винищувачі вирушать до Польщі в рамках місії НАТО "Східний вартовий" 

Британія вирішила перекинути свої винищувачі Typhoon до Польщі та приєднатися до місії НАТО "Східний вартовий", започаткованої у відповідь на масове вторгнення російських дронів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Британії

Деталі: У відомстві зазначили, що відправляють у Польщу свої винищувачі, не уточнюючи кількість.

The UK’s commitment to helping @NATO defend every inch of allied territory is unshakeable.@RoyalAirForce Typhoons will join allies and fly air defence missions over Poland as part of Eastern Sentry following Russia's reckless and dangerous drone incursion into Poland last week. pic.twitter.com/wwdtFt1QqD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 15, 2025

"Typhoon Королівських повітряних сил приєднаються до союзників і будуть виконувати польоти для захисту повітряного простору Польщі у складі місії Eastern Sentry після безвідповідального й небезпечного вторгення російських дронів у Польщу минулого тижня", – повідомили у пресслужбі.

