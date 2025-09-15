Усі розділи
Британські винищувачі вирушать до Польщі в рамках місії НАТО "Східний вартовий" 

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 15 вересня 2025, 20:32
Британські винищувачі вирушать до Польщі в рамках місії НАТО Східний вартовий 
фото: Міністерство оборони Британії

Британія вирішила перекинути свої винищувачі Typhoon до Польщі та приєднатися до місії НАТО "Східний вартовий", започаткованої у відповідь на масове вторгнення російських дронів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Британії

Деталі: У відомстві зазначили, що відправляють у Польщу свої винищувачі, не уточнюючи кількість. 

"Typhoon Королівських повітряних сил приєднаються до союзників і будуть виконувати польоти для захисту повітряного простору Польщі у складі місії Eastern Sentry після безвідповідального й небезпечного вторгення російських дронів у Польщу минулого тижня", – повідомили у пресслужбі.

