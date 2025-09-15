Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британские истребители отправятся в Польшу в рамках миссии НАТО "Восточный страж"

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 15 сентября 2025, 20:32
Британские истребители отправятся в Польшу в рамках миссии НАТО Восточный страж
фото: Министерство обороны Великобритании

Великобритания решила перебросить свои истребители Typhoon в Польшу и присоединиться к миссии НАТО "Восточный страж", начатой в ответ на массовое вторжение российских дронов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании

Детали: В ведомстве отметили, что отправляют в Польшу свои истребители, не уточняя количество.

Реклама:

"Typhoon Королевских воздушных сил присоединятся к союзникам и будут выполнять полеты для защиты воздушного пространства Польши в составе миссии Eastern Sentry после безответственного и опасного вторжения российских дронов в Польшу на прошлой неделе", – сообщили в пресс-службе.

РЕКЛАМА:

Напомним:

ВеликобританияНАТОПольшаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Великобритания
В 2026 году в Великобритании заработает крупнейший в стране завод беспилотников
Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа
Клаф, Маринакис, Зинченко: все о новом клубе самого звездного украинца в английской Премьер-лиге
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: