Британские истребители отправятся в Польшу в рамках миссии НАТО "Восточный страж"

Великобритания решила перебросить свои истребители Typhoon в Польшу и присоединиться к миссии НАТО "Восточный страж", начатой в ответ на массовое вторжение российских дронов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании

Детали: В ведомстве отметили, что отправляют в Польшу свои истребители, не уточняя количество.

The UK’s commitment to helping @NATO defend every inch of allied territory is unshakeable.@RoyalAirForce Typhoons will join allies and fly air defence missions over Poland as part of Eastern Sentry following Russia's reckless and dangerous drone incursion into Poland last week. pic.twitter.com/wwdtFt1QqD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 15, 2025

"Typhoon Королевских воздушных сил присоединятся к союзникам и будут выполнять полеты для защиты воздушного пространства Польши в составе миссии Eastern Sentry после безответственного и опасного вторжения российских дронов в Польшу на прошлой неделе", – сообщили в пресс-службе.

Напомним: