Зеленський: Перед зимою маємо виконати кожну домовленість щодо постачання систем ППО та ракет

Тетяна ОлійникПонеділок, 15 вересня 2025, 20:38
Зеленський: Перед зимою маємо виконати кожну домовленість щодо постачання систем ППО та ракет
Patriot. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський назвав пріоритети щодо зовнішньополітичної активності на другу частину вересня – жовтень.

Джерело: звернення президента 15 вересня

Пряма мова: "Пріоритети очевидні: ППО та повна реалізація рішень "Рамштайну", який відбувся нещодавно, і наших домовленостей із партнерами, які у нас були у Вашингтоні та Парижі. Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю".

Деталі: Зеленський додав, що у програмі PURL, яка дає Україні змогу купувати американську зброю є більш ніж 2 мільярди доларів, ще півтора мільярда оголошені.

Також за його словами є "хороша динаміка" з Європою та очікуються рішення від США щодо "петріотів".

Пряма мова: "Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем. На столі й наша пропозиція щодо дронів. Ми дали партнерам серйозні можливості не лише інвестувати у виробництво в Україні – і наші дрони дійсно доводять свою ефективність, – але також ми готуємо розбудову промислових комплексів на території партнерів. Це наші спільні з ними виробництва. Вперше в історії Україна матиме сучасні спільні збройні виробництва із сильними країнами".

