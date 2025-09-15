Все разделы
Зеленский: Перед зимой мы должны выполнить каждое соглашение о поставках систем ПВО и ракет

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 сентября 2025, 20:38
Зеленский: Перед зимой мы должны выполнить каждое соглашение о поставках систем ПВО и ракет
Patriot. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты внешнеполитической активности на вторую половину сентября – октябрь.

Источник: обращение президента 15 сентября

Прямая речь: "Приоритеты очевидны: ПВО и полная реализация решений "Рамштайна", который состоялся недавно, и наших договоренностей с партнерами, которые у нас были в Вашингтоне и Париже. Перед зимой мы должны выполнить на сто процентов каждую договоренность по поставкам систем ПВО, по ракетам к ним, а также контракты на закупку".

Детали: Зеленский добавил, что в программе PURL, которая дает Украине возможность покупать американское оружие, есть более 2 миллиардов долларов, еще полтора миллиарда объявлены.

Также, по его словам, есть "хорошая динамика" с Европой и ожидаются решения от США по "патриотам".

Прямая речь: "Мы предложили Америке купить необходимое количество систем. На столе и наше предложение по дронам. Мы дали партнерам серьезные возможности не только инвестировать в производство в Украине – и наши дроны действительно доказывают свою эффективность, – но также мы готовим развитие промышленных комплексов на территории партнеров. Это наши совместные с ними производства. Впервые в истории Украина будет иметь современные совместные военные производства с сильными странами".

ПВОЗеленский
ПВО
