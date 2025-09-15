Сікорський вважає, що НАТО й ЄС могли б створити безпольотну зону над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що дискусія про можливість створення безпольотної зони над Україною має сенс, адже це дало б Варшаві змогу ефективніше боротися з повітряними загрозами ще за межами своєї території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Сікорського в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Zeitung

Деталі: Сікорський сказав, що ідея безпольотної зони обговорювалась ще за президентства Джо Байдена у США.

Реклама:

"Технічно ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це не те рішення, яке Польща може ухвалити самостійно, а лише разом з нашими союзниками", – додав він.

За словами голови польського МЗС, Варшаві було б краще захищати свій повітряний простір, якби вона могла боротися з безпілотниками та іншими летючими об'єктами "за межами нашої території".

"Якби Україна попросила нас збивати їх (дрони. – Ред.) над своєю територією, це було б для нас перевагою. Якщо ви запитаєте мене особисто, ми повинні подумати про це", – додав він.

614РЕКЛАМА:

Нагадаємо: