Сікорський вважає, що НАТО й ЄС могли б створити безпольотну зону над Україною

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 15 вересня 2025, 21:06
Сікорський вважає, що НАТО й ЄС могли б створити безпольотну зону над Україною
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що дискусія про можливість створення безпольотної зони над Україною має сенс, адже це дало б Варшаві змогу ефективніше боротися з повітряними загрозами ще за межами своєї території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Сікорського в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Zeitung

Деталі: Сікорський сказав, що ідея безпольотної зони обговорювалась ще за президентства Джо Байдена у США.

"Технічно ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це не те рішення, яке Польща може ухвалити самостійно, а лише разом з нашими союзниками", – додав він.

За словами голови польського МЗС, Варшаві було б краще захищати свій повітряний простір, якби вона могла боротися з безпілотниками та іншими летючими об'єктами "за межами нашої території".

"Якби Україна попросила нас збивати їх (дрони. – Ред.) над своєю територією, це було б для нас перевагою. Якщо ви запитаєте мене особисто, ми повинні подумати про це", – додав він.

Нагадаємо:

  • Це не перший раз, коли Сікорський підтримує ідею збиття над Україною російських дронів, які загрожують країнам НАТО.
  • Також міністр закордонних справ Польщі вважає, що урядам західних країн потрібно врахувати, що українці навчатимуть їх боротися проти РФ, а не навпаки.

