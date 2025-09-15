Сикорский считает, что НАТО и ЕС могли бы создать бесполетную зону над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что дискуссия о возможности создания бесполетной зоны над Украиной имеет смысл, ведь это дало бы Варшаве возможность более эффективно бороться с воздушными угрозами еще за пределами своей территории.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Сикорского в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung

Детали: Сикорский сказал, что идея бесполетной зоны обсуждалась еще при президентстве Джо Байдена в США.

"Технически мы, как НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это не то решение, которое Польша может принять самостоятельно, а только вместе с нашими союзниками", – добавил он.

По словам главы польского МИД, Варшаве было бы лучше защищать свое воздушное пространство, если бы она могла бороться с беспилотниками и другими летающими объектами "за пределами нашей территории".

"Если бы Украина попросила нас сбивать их (дроны. – Ред.) над своей территорией, это было бы для нас преимуществом. Если вы спросите меня лично, мы должны подумать об этом", – добавил он.

