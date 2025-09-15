Сикорский считает, что НАТО и ЕС могли бы создать бесполетную зону над Украиной
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что дискуссия о возможности создания бесполетной зоны над Украиной имеет смысл, ведь это дало бы Варшаве возможность более эффективно бороться с воздушными угрозами еще за пределами своей территории.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Сикорского в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung
Детали: Сикорский сказал, что идея бесполетной зоны обсуждалась еще при президентстве Джо Байдена в США.
"Технически мы, как НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это не то решение, которое Польша может принять самостоятельно, а только вместе с нашими союзниками", – добавил он.
По словам главы польского МИД, Варшаве было бы лучше защищать свое воздушное пространство, если бы она могла бороться с беспилотниками и другими летающими объектами "за пределами нашей территории".
"Если бы Украина попросила нас сбивать их (дроны. – Ред.) над своей территорией, это было бы для нас преимуществом. Если вы спросите меня лично, мы должны подумать об этом", – добавил он.
Напомним:
- Это не первый раз, когда Сикорский поддерживает идею сбивания над Украиной российских дронов, которые угрожают странам НАТО.
- Также министр иностранных дел Польши считает, что правительствам западных стран нужно учесть, что украинцы будут учить их бороться против РФ, а не наоборот.