Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сикорский считает, что НАТО и ЕС могли бы создать бесполетную зону над Украиной

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 15 сентября 2025, 21:06
Сикорский считает, что НАТО и ЕС могли бы создать бесполетную зону над Украиной
Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что дискуссия о возможности создания бесполетной зоны над Украиной имеет смысл, ведь это дало бы Варшаве возможность более эффективно бороться с воздушными угрозами еще за пределами своей территории.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Сикорского в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung

Детали: Сикорский сказал, что идея бесполетной зоны обсуждалась еще при президентстве Джо Байдена в США.

Реклама:

"Технически мы, как НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это не то решение, которое Польша может принять самостоятельно, а только вместе с нашими союзниками", – добавил он.

По словам главы польского МИД, Варшаве было бы лучше защищать свое воздушное пространство, если бы она могла бороться с беспилотниками и другими летающими объектами "за пределами нашей территории".

"Если бы Украина попросила нас сбивать их (дроны. – Ред.) над своей территорией, это было бы для нас преимуществом. Если вы спросите меня лично, мы должны подумать об этом", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • Это не первый раз, когда Сикорский поддерживает идею сбивания над Украиной российских дронов, которые угрожают странам НАТО.
  • Также министр иностранных дел Польши считает, что правительствам западных стран нужно учесть, что украинцы будут учить их бороться против РФ, а не наоборот.

ПольшаНАТОЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Польша
Британские истребители отправятся в Польшу в рамках миссии НАТО "Восточный страж"
Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ прекратить "гибридную операцию" относительно мигрантов на границе
Сикорский: Украинцы будут учить Запад бороться с Россией, а не наоборот
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: