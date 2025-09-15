РФ 41 раз атакувала на Покровському напрямку – Генштаб

Від початку доби 15 вересня російські війська атакували на Покровському напрямку 41 раз, загалом на фронті відбулось 173 зіткнення.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На даний час загалом відбулося 173 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 42 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 64 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 1846 дронів-камікадзе та здійснили 3450 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з російськими загарбниками.

Сьогодні ворог 15 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

Дев’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки.

614РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 16 російських атак, шість із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 10 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення із противником у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали 13 ворожих атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 41 раз атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Тернового, Новоіванівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 32 ворожі атаки поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.