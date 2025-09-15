Все разделы
РФ 41 раз атаковала на Покровском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 сентября 2025, 22:22
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток 15 сентября российские войска атаковали на Покровском направлении 41 раз, всего на фронте произошло 173 столкновения.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На данный момент в общей сложности произошло 173 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 42 авиационных удара, применило две ракеты и сбросило 64 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 1846 дронов-камикадзе и осуществили 3450 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боестолкновений с российскими захватчиками.

Сегодня враг 15 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Одрадного и Красного Первого.

Девять раз агрессор пытался продвигаться на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Киндрашовка, Загризово и в направлении Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 16 российских атак, шесть из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилового, Шандриголового, Колодезов, Торского.

На Северском направлении украинские воины отбили 10 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения с противником в районе Орехово-Василевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска сегодня отбили 13 вражеских атак в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Вольного, Червоного Лимана, Мирнограда, Родинского, Променя, Зверового, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Тернового, Новоивановки, Филии.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 32 вражеские атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Комышуваха, Вороне и в направлении Филии, Ивановки, Искры, Снежного, Ольговского, Полтавки. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
