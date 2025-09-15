Усі розділи
16 дітей за тиждень врятували із російської окупації

Тетяна ОлійникПонеділок, 15 вересня 2025, 22:54
фото - getty images

За минулий тиждень із тимчасово окупованих територій вдалося повернути 16 дітей.

Джерело: Bring Kids Back UA та Save Ukraine у Facеbook

Деталі: Організації розповіли історії кількох дітей про те, що вони пережили в окупації.

Дослівно: "17-річній Мілані довелося чекати маму з підвалу. Там жінку тримали три дні без їжі та води лише через те, що тато дівчини – український військовий. Вона пройшла обшуки, поліграф, приниження. Жінці погрожували, що її можуть "знайти у Дніпрі". Тому донька жила в постійному страху, що мама зникне назавжди".

Деталі: 17-річного Марка прямо з уроків забрали разом з деякими однокласниками до військкомату без дозволу батьків, де поставили на "військовий облік". А ще хлопець мало не залишився сиротою, коли дрон влучив у машину його мами й тата.

Також з окупації визволили 2-річну Соломію. В організаціях кажуть, що вона дивом вижила в окупації. Коли дитина прокинулася вночі з температурою 40 °C, мама Олена не дочекалася швидкої й вирішила сама відвезти доньку до лікарні. Але російські військові не пустили їхню машину через міст, погрожуючи розбити скло. Тоді жінка взяла доньку на руки й пішла понтоном у темряві.

Дослівно: "Родина 14-річної Аліни ледве встигла виїхати з окупації, щоб не залишитися на вулиці. Окупаційна влада погрожувала відібрати у сімʼї квартиру. Та навіть на блокпості їх не хотіли пропускати, поки дівчина не видалила всі українські канали з телефона".

Деталі: Наразі діти у безпеці, проходять реабілітацію, відновлюють документи, отримують психологічну підтримку та допомогу з житлом.

