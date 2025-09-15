Все разделы
16 детей за неделю спасли из российской оккупации

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 сентября 2025, 22:54
16 детей за неделю спасли из российской оккупации
фото - getty images

За прошедшую неделю с временно оккупированных территорий удалось вернуть 16 детей.

Источник: Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Facеbook

Детали: Организации рассказали истории нескольких детей о том, что они пережили в оккупации.

Дословно: "17-летней Милане пришлось ждать маму из подвала. Там женщину держали три дня без еды и воды только потому, что отец девушки – украинский военный. Она прошла обыски, полиграф, унижения. Женщине угрожали, что ее могут "найти в Днепре". Поэтому дочь жила в постоянном страхе, что мама исчезнет навсегда".

Детали: 17-летнего Марка прямо с уроков забрали вместе с некоторыми одноклассниками в военкомат без разрешения родителей, где поставили на "военную учету". А еще парень чуть не остался сиротой, когда дрон попал в машину его мамы и папы.

Также из оккупации освободили 2-летнюю Соломию. В организациях говорят, что она чудом выжила в оккупации. Когда ребенок проснулся ночью с температурой 40 °C, мама Елена не дождалась скорой и решила сама отвезти дочь в больницу. Но российские военные не пустили их машину через мост, угрожая разбить стекло. Тогда женщина взяла дочь на руки и пошла по понтону в темноте.

Дословно: "Семья 14-летней Алины едва успела выехать из оккупации, чтобы не остаться на улице. Оккупационные власти угрожали отобрать у семьи квартиру. Но даже на блокпосту их не хотели пропускать, пока девушка не удалила все украинские каналы с телефона".

Детали: Сейчас дети в безопасности, проходят реабилитацию, восстанавливают документы, получают психологическую поддержку и помощь с жильем.

оккупациядети
