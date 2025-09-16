Усі розділи
На Київщині ППО працювала по ворожих дронах

Ольга Глущенко Вівторок, 16 вересня 2025, 00:50
На Київщині ППО працювала по ворожих дронах
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 16 вересня в Києві та області працювали сили ППО на тлі загрози ворожих безпілотників.

Джерело: Київська ОВА, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: В ОВА зазначили, що на Київщині зафіксований рух ворожих БпЛА.

Дослівно КОВА: "У регіоні працюють сили ППО".

Оновлено: О 1:06 в Києві оголосили повітряну тривогу, о 1:10 Кличко повідомив про роботу ППО по ворожих БпЛА у столиці.

О 1:16 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

О 1:23 в Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА, яку "відбили" о 2:49.

Також близько третьої години ночі відбої тривоги оголосили в Київській області.

