В Киевской области ПВО работала по вражеским дронам
Вторник, 16 сентября 2025, 00:50
Ночью 16 сентября в Киеве и области работали силы ПВО на фоне угрозы вражеских беспилотников.
Источник: Киевская ОВА, мэр Киева Виталий Кличко
Детали: В ОВА отметили, что в Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА.
Дословно КОВА: "В регионе работают силы ПВО".
Обновлено: В 1:06 в Киеве объявили воздушную тревогу, в 1:10 Кличко сообщил о работе ПВО по вражеским БпЛА в столице.
В 1:16 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
В 1:23 в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА, которую "отбили" в 2:49.
Также около трех часов ночи отбои тревоги объявили в Киевской области.