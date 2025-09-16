Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Путін намагається обдурити Трампа і шукає вихід "з політичної ізоляції"

Ольга Глущенко Вівторок, 16 вересня 2025, 01:58
Зеленський: Путін намагається обдурити Трампа і шукає вихід з політичної ізоляції
олодимир Зеленський, фото: AFP via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правитель Росії Володимир Путін шукає шляхи виходу "з політичної ізоляції" та намагається обдурити президента США Дональда Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Sky News

Деталі: Під час розмови з Ялдою Хакім в Офісі президента в Києві главу держави запитали, чи вважає він помилкою саміт російського та американського лідерів на Алясці, що відбувся у серпні.

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Я думаю, він багато чого дав Путіну. І я вірю, що якби це була тристороння зустріч (за участі України – ред.), ми б мали певний результат".

Деталі: Зеленський ствердно відповів на запитання, чи намагається Путін обдурити Трампа.

Зеленський сказав, що Путін "хотів вийти з політичної ізоляції" за допомогою саміту на Алясці, і вважає, що "він (Путін – ред.) мав заплатити більше" за цю зустріч із президентом США.

614РЕКЛАМА:

Пряма мова Зеленського: "Він мав би зазнати поразки у цій війні і зупинитися. Але замість цього він вийшов з ізоляції. Він отримав фотографії з президентом Трампом.

Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває Путіну двері до інших самітів і форматів, бо так воно є, і ми це бачимо, ми це спостерігаємо, і я не думаю, що він за це щось заплатив".

Деталі: Зеленський додав, що "дуже важливо не давати Путіну такого простору, бо інакше він не відчуватиме необхідності припиняти війну".

Пряма мова Зеленського: "Він веде війну, і всі намагаються зупинити його, сперечаючись, просячи його, але замість цього слід застосувати силу.

Він розуміє силу. Це його мова. Це мова, яку він розуміє".

Деталі: Зеленський зазначив, що Путін "не знає багатьох мов, але мову сили він розуміє так само, як і російську, свою рідну мову".

Через це, додав президент, "ми дуже просимо європейські країни та США зробити і продемонструвати це".

Пряма мова Зеленського: "Так, вони роблять деякі кроки, наприклад санкції, але потрібно робити більше і швидше".

Передісторія:

ЗеленськийПутінТрампросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Перед зимою маємо виконати кожну домовленість щодо постачання систем ППО та ракет
Трамп про перспективи переговорів: "Ненависть між Зеленським і Путіним – незбагненна"
Зеленський – партнерам: Ми маємо дешевші рішення проти "Шахедів", ніж "Петріоти" й винищувачі
Останні новини
05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
04:51
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: