Зеленський: Путін намагається обдурити Трампа і шукає вихід "з політичної ізоляції"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що правитель Росії Володимир Путін шукає шляхи виходу "з політичної ізоляції" та намагається обдурити президента США Дональда Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю Sky News
Деталі: Під час розмови з Ялдою Хакім в Офісі президента в Києві главу держави запитали, чи вважає він помилкою саміт російського та американського лідерів на Алясці, що відбувся у серпні.
Пряма мова Зеленського: "Я думаю, він багато чого дав Путіну. І я вірю, що якби це була тристороння зустріч (за участі України – ред.), ми б мали певний результат".
Деталі: Зеленський ствердно відповів на запитання, чи намагається Путін обдурити Трампа.
Зеленський сказав, що Путін "хотів вийти з політичної ізоляції" за допомогою саміту на Алясці, і вважає, що "він (Путін – ред.) мав заплатити більше" за цю зустріч із президентом США.
Пряма мова Зеленського: "Він мав би зазнати поразки у цій війні і зупинитися. Але замість цього він вийшов з ізоляції. Він отримав фотографії з президентом Трампом.
Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває Путіну двері до інших самітів і форматів, бо так воно є, і ми це бачимо, ми це спостерігаємо, і я не думаю, що він за це щось заплатив".
Деталі: Зеленський додав, що "дуже важливо не давати Путіну такого простору, бо інакше він не відчуватиме необхідності припиняти війну".
Пряма мова Зеленського: "Він веде війну, і всі намагаються зупинити його, сперечаючись, просячи його, але замість цього слід застосувати силу.
Він розуміє силу. Це його мова. Це мова, яку він розуміє".
Деталі: Зеленський зазначив, що Путін "не знає багатьох мов, але мову сили він розуміє так само, як і російську, свою рідну мову".
Через це, додав президент, "ми дуже просимо європейські країни та США зробити і продемонструвати це".
Пряма мова Зеленського: "Так, вони роблять деякі кроки, наприклад санкції, але потрібно робити більше і швидше".
Передісторія:
- Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".
- Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
- ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще.
- У суботу Трамп після переговорів із Путіним провів розмову спочатку з Зеленським, а потім з ним та з європейськими лідерами. Зеленський повідомив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.
- За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях.