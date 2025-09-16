Зеленский: Путин пытается обмануть Трампа и ищет выход "из политической изоляции"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правитель России Владимир Путин ищет пути выхода "из политической изоляции" и пытается обмануть президента США Дональда Трампа, чтобы отсрочить введение новых санкций.

Источник: Зеленский в интервью Sky News

Детали: Во время беседы с Ялдой Хаким в Офисе президента в Киеве главу государства спросили, считает ли он ошибкой саммит российского и американского лидеров на Аляске, который состоялся в августе.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Я думаю, он многое дал Путину. И я верю, что если бы это была трехсторонняя встреча (с участием Украины – ред.), мы бы имели определенный результат".

Детали: Зеленский утвердительно ответил на вопрос, пытается ли Путин обмануть Трампа.

Зеленский сказал, что Путин "хотел выйти из политической изоляции" с помощью саммита на Аляске, и считает, что "он (Путин – ред.) должен был заплатить больше" за эту встречу с президентом США.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Зеленского: "Он должен был потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он вышел из изоляции. Он получил фотографии с президентом Трампом.

Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает Путину дверь к другим саммитам и форматам, потому что так оно и есть, и мы это видим, мы это наблюдаем, и я не думаю, что он за это что-то заплатил".

Детали: Зеленский добавил, что "очень важно не давать Путину такого пространства, потому что иначе он не будет чувствовать необходимости прекращать войну".

Прямая речь Зеленского: "Он ведет войну, и все пытаются остановить его, споря, прося его, но вместо этого следует применить силу.

Он понимает силу. Это его язык. Это язык, который он понимает".

Детали: Зеленский отметил, что Путин "не знает многих языков, но язык силы он понимает так же, как и русский, свой родной язык".

Поэтому, добавил президент, "мы очень просим европейские страны и США сделать и продемонстрировать это".

Прямая речь Зеленского: "Да, они делают некоторые шаги, например санкции, но нужно делать больше и быстрее".

Предыстория: