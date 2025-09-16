Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Путин пытается обмануть Трампа и ищет выход "из политической изоляции"

Ольга ГлущенкоВторник, 16 сентября 2025, 01:58
Зеленский: Путин пытается обмануть Трампа и ищет выход из политической изоляции
фото: AFP via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правитель России Владимир Путин ищет пути выхода "из политической изоляции" и пытается обмануть президента США Дональда Трампа, чтобы отсрочить введение новых санкций.

Источник: Зеленский в интервью Sky News

Детали: Во время беседы с Ялдой Хаким в Офисе президента в Киеве главу государства спросили, считает ли он ошибкой саммит российского и американского лидеров на Аляске, который состоялся в августе.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Я думаю, он многое дал Путину. И я верю, что если бы это была трехсторонняя встреча (с участием Украины – ред.), мы бы имели определенный результат".

Детали: Зеленский утвердительно ответил на вопрос, пытается ли Путин обмануть Трампа.

Зеленский сказал, что Путин "хотел выйти из политической изоляции" с помощью саммита на Аляске, и считает, что "он (Путин – ред.) должен был заплатить больше" за эту встречу с президентом США.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Зеленского: "Он должен был потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он вышел из изоляции. Он получил фотографии с президентом Трампом.

Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает Путину дверь к другим саммитам и форматам, потому что так оно и есть, и мы это видим, мы это наблюдаем, и я не думаю, что он за это что-то заплатил".

Детали: Зеленский добавил, что "очень важно не давать Путину такого пространства, потому что иначе он не будет чувствовать необходимости прекращать войну".

Прямая речь Зеленского: "Он ведет войну, и все пытаются остановить его, споря, прося его, но вместо этого следует применить силу.

Он понимает силу. Это его язык. Это язык, который он понимает".

Детали: Зеленский отметил, что Путин "не знает многих языков, но язык силы он понимает так же, как и русский, свой родной язык".

Поэтому, добавил президент, "мы очень просим европейские страны и США сделать и продемонстрировать это".

Прямая речь Зеленского: "Да, они делают некоторые шаги, например санкции, но нужно делать больше и быстрее".

Предыстория:

ЗеленскийПутинТрампроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Перед зимой мы должны выполнить каждое соглашение о поставках систем ПВО и ракет
Трамп о перспективах переговоров: "Ненависть между Зеленским и Путиным – непостижима"
Зеленский – партнерам: У нас есть более дешевые решения против "Шахедов", чем "Петриоты"
Последние новости
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
23:33
В Турции оштрафовали Netflix за "нарушение семейных ценностей"
Все новости...
Реклама:
Реклама: