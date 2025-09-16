Суми атакували ворожі БпЛА, частина міста – без електрики
Вівторок, 16 вересня 2025, 03:42
Близько о пів на третю ночі 16 вересня в Сумах лунали вибухи, в місті частково зникло світло.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне Суми", начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: За даними "Суспільного", в Сумах пролунала серія вибухів.
Реклама:
Також, за даними ЗМІ, після вибухів, у деяких районах Сум зникло світло.
Оновлено: Пізніше Григоров повідомив, що вночі 16 вересня Сумську громаду знову атакували ворожі безпілотники.
За його словами, є два влучання не у житловому секторі.
614РЕКЛАМА:
Пряма мова Григорова: "Через атаку частина міста тимчасово без електропостачання".