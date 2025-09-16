Усі розділи
Суми атакували ворожі БпЛА, частина міста – без електрики

Ольга Глущенко Вівторок, 16 вересня 2025, 03:42
Суми атакували ворожі БпЛА, частина міста – без електрики
Близько о пів на третю ночі 16 вересня в Сумах лунали вибухи, в місті частково зникло світло.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне Суми", начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: За даними "Суспільного", в Сумах пролунала серія вибухів.

Також, за даними ЗМІ, після вибухів, у деяких районах Сум зникло світло.

Оновлено: Пізніше Григоров повідомив, що вночі 16 вересня Сумську громаду знову атакували ворожі безпілотники.

За його словами, є два влучання не у житловому секторі.

Пряма мова Григорова: "Через атаку частина міста тимчасово без електропостачання".

