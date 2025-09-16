Сумы атаковали вражеские БпЛА, часть города – без электричества
Вторник, 16 сентября 2025, 03:42
Около половины третьего ночи 16 сентября в Сумах раздались взрывы, в городе частично пропало электричество.
Источник: общественное вещание "Суспільне Сумы", начальник Сумской ОВА Олег Григоров
Детали: По данным "Суспільного", в Сумах прогремела серия взрывов.
Также, по данным СМИ, после взрывов в некоторых районах Сум пропало электричество.
Обновлено: Позже Григоров сообщил, что ночью 16 сентября Сумскую общину снова атаковали вражеские беспилотники.
По его словам, есть два попадания не в жилом секторе.
Прямая речь Григорова: "Из-за атаки часть города временно без электроснабжения".