Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумы атаковали вражеские БпЛА, часть города – без электричества

Ольга ГлущенкоВторник, 16 сентября 2025, 03:42
Сумы атаковали вражеские БпЛА, часть города – без электричества
иллюстративное фото из соцсетей

Около половины третьего ночи 16 сентября в Сумах раздались взрывы, в городе частично пропало электричество.

Источник: общественное вещание "Суспільне Сумы", начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: По данным "Суспільного", в Сумах прогремела серия взрывов.

Реклама:

Также, по данным СМИ, после взрывов в некоторых районах Сум пропало электричество.

Обновлено: Позже Григоров сообщил, что ночью 16 сентября Сумскую общину снова атаковали вражеские беспилотники.

По его словам, есть два попадания не в жилом секторе.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Григорова: "Из-за атаки часть города временно без электроснабжения".

Сумывзрывэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Сумы
В Сумах слышали взрывы – СМИ
Зеленский: Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами
Россияне нанесли удар по Сумам: погиб мужчина, бушевал пожар
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: