Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще 910 окупантів за добу
Вівторок, 16 вересня 2025, 07:31
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили ще 910 окупантів та 5 ББМ.
Джерело: Генштабу ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 096 430 (+910) осіб,
- бойових броньованих машин – 23 274 (+5) од,
- артилерійських систем – 32 810 (+26) од,
- РСЗВ – 1 490 (+2) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 719 (+310) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61 770 (+72) од.
Дані уточнюються.