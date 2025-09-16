Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще 910 окупантів за добу

Ірина БалачукВівторок, 16 вересня 2025, 07:31
Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще 910 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили ще 910 окупантів та 5 ББМ.

Джерело: Генштабу ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 096 430 (+910) осіб,
  • бойових броньованих машин – 23 274 (+5) од,
  • артилерійських систем – 32 810 (+26) од,
  • РСЗВ – 1 490 (+2) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 719 (+310) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61 770 (+72) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
Росія
Рубіо прокоментував ситуацію із санкціями США проти Росії
Британські винищувачі вирушать до Польщі в рамках місії НАТО "Східний вартовий" 
Військові навчання Путіна і Лукашенка поширились на захід від Білорусі
Останні новини
05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
04:51
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: