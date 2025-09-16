Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще 910 оккупантов за сутки
Вторник, 16 сентября 2025, 07:31
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили еще 910 оккупантов и 5 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 096 430 (+910) человек,
- боевых бронированных машин – 23 274 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 32 810 (+26) ед.,
- РСЗО – 1 490 (+2) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 719 (+310) ед.,
- автомобильная техника и автоцистерны – 61 770 (+72) ед.
Данные уточняются.