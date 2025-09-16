Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили знешкодили майже 90 дронів: є влучання у 6 локаціях

Станіслав ПогоріловВівторок, 16 вересня 2025, 09:31
Повітряні сили знешкодили майже 90 дронів: є влучання у 6 локаціях
фото: командування Повітряних сил

У ніч на 16 вересня росіяни атакували 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших, близько 70 із них – "Шахеди".

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною було збито і подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Реклама:

Також командування Повітряних сил повідомило, що близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо, Торнадо-С). Є загиблі та постраждалі.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУросійсько-українська війнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Протиповітряна оборона знешкодила 33 російські дрони в ніч на п'ятницю
Росія атакувала 66 дронами, половина з них – "Шахеди"
Повітряні сили знешкодили 413 цілей, але є влучання на 17 локаціях
Останні новини
05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
04:51
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: