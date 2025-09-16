Повітряні сили знешкодили майже 90 дронів: є влучання у 6 локаціях

У ніч на 16 вересня росіяни атакували 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших, близько 70 із них – "Шахеди".

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною було збито і подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Також командування Повітряних сил повідомило, що близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо, Торнадо-С). Є загиблі та постраждалі.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.