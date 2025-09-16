Воздушные силы обезвредили почти 90 дронов: есть попадания в 6 локациях

В ночь на 16 сентября россияне атаковали 113 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "Шахеды".

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что по предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной было сбито и подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Также командование Воздушных сил сообщило, что около полуночи враг нанес удар по городу Запорожье десятью снарядами РСЗО (предварительно, Торнадо-С). Есть погибшие и пострадавшие.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в двух локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.