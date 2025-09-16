Скільки чоловіків і жінок готові зі зброєю в руках захищати Україну – опитування

Трохи більше половини усіх дорослих чоловіків і жінок, які зараз не проходять військову службу, готові у разі необхідності приєднатися до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати Україну: 63% чоловіків і 46% жінок.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 2-14 вересня

Деталі: Зазначається, що серед українців (і чоловіків, і жінок у віці 18+ років, які не проходять військову службу) 54% відповідають, що вони скоріше чи однозначно готові у разі потреби приєднатися до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати Україну. З них 23% однозначно готові, а ще 31% скоріше готові.

Скоріше не готові – 15%, однозначно не готові – 23% респондентів (тобто загалом не готові 38%, хоча з них тільки частина категорично відкидає таку готовність).

Для порівняння з іншими країнами – за даними Gallup (2023 рік), наприклад, у Польщі готові воювати за свою країну 45%, у США – 41%, у Німеччині – 23%, Великій Британії – 33%, у загалом країнах ЄС – 32% (хоча не всі країни були опитані) (на той же період в Україні за цим формулюванням було 62%), зазначають соціологи.

Водночас треба враховувати, що для українців це питання не є гіпотетичним і абстрактним, а є цілком реальним, тобто від українців можна очікувати більш наближені до реальної поведінки відповіді, йдеться в релізі.

Стосовно розрізу статі і віку. Як можна бачити, серед чоловіків до 60 років більшість (60-64%) готові в разі потреби приєднатися до Сил оборони.

Важливо підкреслити, що і серед українських жінок значна частина готові у разі потреби збройно захищати Україну, резюмують соціологи.

Довідково: Впродовж 2-14 вересня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання, які стосуються війни і миру.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1023 респонденти у віці 18 років і старше.

Соціологи вказують: формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах "воєнного часу", наводилися раніше КМІС.