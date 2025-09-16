Все разделы
Сколько мужчин и женщин готовы с оружием в руках защищать Украину – опрос

Валентина РоманенкоВторник, 16 сентября 2025, 11:55
Сколько мужчин и женщин готовы с оружием в руках защищать Украину – опрос
иллюстративное фото 35 ОБрМП

Чуть более половины всех взрослых мужчин и женщин, которые сейчас не проходят военную службу, готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину: 63% мужчин и 46% женщин.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 2-14 сентября

Детали: Отмечается, что среди украинцев (и мужчин, и женщин в возрасте 18+ лет, не проходящих военную службу) 54% отвечают, что они скорее или однозначно готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину. Из них 23% однозначно готовы, а еще 31% скорее готовы.

Скорее не готовы – 15%, однозначно не готовы – 23% респондентов (то есть в целом не готовы 38%, хотя из них только часть категорически отвергает такую готовность).

 

Для сравнения с другими странами – по данным Gallup (2023 год), например, в Польше готовы воевать за свою страну 45%, в США – 41%, в Германии – 23%, Великобритании – 33%, в целом странах ЕС – 32% (хотя не все страны были опрошены) (на тот же период в Украине по этой формулировке было 62%), отмечают социологи.

В то же время нужно учитывать, что для украинцев этот вопрос не является гипотетическим и абстрактным, а является вполне реальным, то есть от украинцев можно ожидать более приближенных к реальному поведению ответов, говорится в релизе.

Что касается разреза по полу и возрасту, как можно видеть, среди мужчин до 60 лет большинство (60-64%) готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны.

Важно подчеркнуть, что и среди украинских женщин значительная часть готова в случае необходимости вооруженно защищать Украину, резюмируют социологи.

 

Справка: В течение 2-14 сентября 2025 года Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопросы, касающиеся войны и мира.

Методом телефонных интервью (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 1023 респондента в возрасте 18 лет и старше.

Социологи указывают: формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.

В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях "военного времени", приводились ранее КМИС.

