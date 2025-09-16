УП відкриває передпродаж ювілейного видання "Вітряки і Дон Кіхоти. Українська правда 25"

Книжка "Вітряки і Дон Кіхоти. Українська правда 25" – подорож, що триває чверть століття. Через турбулентність, гіркоту поразок і тепло надії. Через революції і війну. Через злети й падіння. Від зневіри й інфантильного "та якось воно буде" і "що я можу змінити" до усвідомлення себе і власної сили.

Ця подорож почалася з однокімнатної квартири, яка стала першим офісом редакції "Української правди". З п’яти людей. Без грошей. Без гарантій. У країні, яка заплуталася в "багатовекторності" і стрімко скочувалася до автократії. Саме тоді, навесні 2000-го, Георгій Ґонґадзе обрав символом і логотипом УП героя з роману Сервантеса і гравюри Пікассо. Дивака зі списом в руці, який бачить те, на що заплющують очі інші.

Це історія, яку чверть століття пишемо всі ми разом, – щодня зі швидкістю десять новин на годину. У книжці лише кілька десятків із тисяч текстів, що виходили на сторінках сайту в різні роки. Це спроба не загубити в потоці часу і калейдоскопі новин сенси, які роблять нас тими, ким ми є.

Як почалася велика війна, в яку ніхто не вірив – реконструкція трьох найдовших днів лютого 2022-го.

Як Україна втратила і повернула острів Зміїний, а український "Нептун" знищив флагман російського флоту – крейсер "Москва".

Як спецпризначенець ГУР 14 годин плив у відкритому морі.

Як рибалки зі Страхолісся врятували від голоду та окупації дві тисячі людей.

Як проста бабця Поліна Райко з Олешок стала зіркою наївного мистецтва, а Параска Плитка-Горицвіт з Криворівні здолала ГУЛАГ.

Це лише декілька з 30 історій про країну, що прийняла бій з невигаданими вітряками і цілком реальними драконами.

Ціна попереднього продажу: 2300 грн ($55)

Ціна повна: 2500 грн ($60)

Попередній продаж видання триває до 31 жовтня 2025 року. Передзамовити книгу можна за посиланням. Всі замовлення будуть відправлені після цієї дати.

Деталі:

Формат: 20x26 см, тверда палітурка, 375 сторінок

Наклад: 1000

Над книжкою працювали:

Видавництво: ist publishing

Упорядники: Севгіль Мусаєва, Михайло Кригель

Автори та авторки: Матвій Вайсберг, Тата Воронова, Ярослав Грицак, Артур Дронь, Павло Казарін,

Роксана Касумова, Ольга Кириленко, Оксана Коваленко, Роман Кравець, Михайло Кригель, Тамара Кудрявченко, Олександр Михед, Севгіль Мусаєва, Мустафа Найєм, Валентина Романенко, Роман Романюк, Євген Руденко, Ангеліна Страшкулич, Андрій Тараненко, Галина Титиш, Катерина Тищенко, Михайло Ткач, Рустем Халілов, Павло Шеремет

Артдирекція, ілюстрації: Сергій Майдуков

Дизайн та верстка: Остап Ящук

Продюсерка: Валерія Гусєва

Фотографії: Юлія Вебер, Руслан Ганущак, Параска Плитка-Горицвіт, Юрко Дячишин, Михайло Канафоцький, Ольга Кириленко, Владислав Краснощок, Михайло Кригель, Дмитро Ларін, Валерій Мілосердов, Максим Онанко, Дарина Рогачук, Євген Руденко, Ельдар Сарахман, Артем "Боржомі" Семенюк, Андрій Тараненко, Петро Ткачишин, Олександр Чекменьов, Павло Шеремет, Михайло Штекель

Редакторка: Ольга Петренко-Цеунова

Коректорка: Ірина Курганська

Переклад українською: Ольга Петренко-Цеунова

Випускова редакторка: Катерина Носко

Проєктний менеджмент: Настя Леонова, Катерина Носко

Юристка з авторського права: Марія Фарбота

Менеджмент з питань авторського права: Марія Шарова

Менеджерка з комунікацій: Поліна Сополєва