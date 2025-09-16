УП открывает предпродажу юбилейного издания "Ветряки и Дон Кихоты. Украинская правда 25"

Книга "Ветряки и Дон Кихоты. Украинская правда 25" – путешествие, которое длится четверть века. Через турбулентность, горечь поражений и тепло надежды. Через революции и войну. Через взлеты и падения. От уныния и инфантильного "да как-то оно будет" и "что я могу изменить" к осознанию себя и собственной силы.

Это путешествие началось с однокомнатной квартиры, которая стала первым офисом редакции "Украинской правды". С пяти человек. Без денег. Без гарантий. В стране, которая запуталась в "многовекторности" и стремительно скатывалась к автократии. Именно тогда, весной 2000-го, Георгий Гонгадзе выбрал символом и логотипом УП героя из романа Сервантеса и гравюры Пикассо. Чудака с копьем в руке, который видит то, на что закрывают глаза другие.

Это история, которую четверть века пишем все мы вместе, – ежедневно со скоростью десять новостей в час. В книге лишь несколько десятков из тысяч текстов, которые выходили на страницах сайта в разные годы. Это попытка не потерять в потоке времени и калейдоскопе новостей смыслы, которые делают нас теми, кем мы являемся.

Как началась большая война, в которую никто не верил – реконструкция трех самых долгих дней февраля 2022 года.

Как Украина потеряла и вернула остров Змеиный, а украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота – крейсер "Москва".

Как спецназовец ГУР 14 часов плыл в открытом море.

Как рыбаки из Страхолесья спасли от голода и оккупации две тысячи человек.

Как простая бабушка Полина Райко из Олешек стала звездой наивного искусства, а Параска Плитка-Горицвит из Криворовни преодолела ГУЛАГ.

Это лишь несколько из 30 историй о стране, которая приняла бой с невыдуманными ветряками и вполне реальными драконами.

Цена предварительной продажи: 2300 грн ($55)

Полная цена: 2500 грн ($60)

Предварительная продажа издания продолжается до 31 октября 2025 года. Заказать книгу можна по ссылке. Все заказы будут отправлены после этой даты.

Детали:

Формат: 20x26 см, твердый переплет, 375 страниц.

Тираж: 1000

Над книгой работали:

Издательство: ist publishing

Составители: Севгиль Мусаева, Михаил Кригель

Авторы: Матвей Вайсберг, Тата Воронова, Ярослав Грицак, Артур Дронь, Павел Казарин, Роксана Касумова, Ольга Кириленко, Оксана Коваленко, Роман Кравец, Михаил Кригель, Тамара Кудрявченко, Александр Михед, Севгиль Мусаева, Мустафа Найем, Валентина Романенко, Роман Романюк, Евгений Руденко, Ангелина Страшкулич, Андрей Тараненко, Галина Тытыш, Екатерина Тищенко, Михаил Ткач, Рустем Халилов, Павел Шеремет

Арт-дирекция, иллюстрации: Сергей Майдуков

Дизайн и верстка: Остап Ящук

Продюсер: Валерия Гусева

Фотографии: Юлия Вебер, Руслан Ганущак, Параска Плитка-Горицвит, Юрко Дячишин, Михаил Канафоцкий, Ольга Кириленко, Владислав Краснощек, Михаил Кригель, Дмитрий Ларин, Валерий Милосердов, Максим Онанко, Дарья Рогачук, Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, Артем "Боржоми" Семенюк, Андрей Тараненко, Петр Ткачишин, Александр Чекменев, Павел Шеремет, Михаил Штекель

Редактор: Ольга Петренко-Цеунова

Корректор: Ирина Курганская

Перевод на украинский язык: Ольга Петренко-Цеунова

Выпускной редактор: Екатерина Носко

Проектный менеджмент: Настя Леонова, Екатерина Носко

Юрист по авторскому праву: Мария Фарбота

Менеджмент по вопросам авторского права: Мария Шарова

Менеджер по коммуникациям: Полина Сополева