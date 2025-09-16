Усі розділи
Дрон над резиденцією президента Польщі: у Варшаві затримали українця та білоруску

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 16 вересня 2025, 12:48
Дрон над резиденцією президента Польщі: у Варшаві затримали українця та білоруску
Ілюстративне фото: Getty Images

У Варшаві поліція затримала 21-річного громадянина України та 17-річну громадянку Білорусі в рамках розслідування інциденту з безпілотником, що пролетів над урядовими будівлями та резиденцією президента.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: Як зазначено, наразі в квартирах затриманих правоохоронці проводять обшуки.

Поліція перевіряє особи затриманих та наявність дозволу на легальне перебування в Польщі.

Polsat News з'ясував, що 21-річний хлопець і 17-річна дівчина провели ніч у приміщенні для затриманих, а поліцейські провели з ними допит.

"Виявилося, що Служба держохорони діяла дуже швидко і пильно. Вони виявили осіб, які були операторами цього дрона. Це молода білоруска та її 21-річний колега з України", – повідомив Яцек Добжинський, речник координатора спеціальних служб.

Нагадаємо:

  • Раніше польський прем’єр Дональд Туск повідомив про знешкодження безпілотника, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.
  • Він також заявляв, що в рамках розслідування були затримані двоє громадян Білорусі.
  • Про інцидент стало відомо після того, як минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських безпілотників, що залетіли з України та Білорусі.
  • У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий".
  • Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

