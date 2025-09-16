Дрон над резиденцией президента Польши: в Варшаве задержали украинца и белоруску

В Варшаве полиция задержала 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Беларуси в рамках расследования инцидента с беспилотником, пролетевшим над правительственными зданиями и резиденцией президента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: Как указано, сейчас в квартирах задержанных правоохранители проводят обыски.

Полиция проверяет личности задержанных и наличие разрешения на легальное пребывание в Польше.

Polsat News выяснил, что 21-летний парень и 17-летняя девушка провели ночь в помещении для задержанных, а полицейские провели с ними допрос.

"Оказалось, что Служба госохраны действовала очень быстро и бдительно. Они обнаружили лиц, которые были операторами этого дрона. Это молодая белоруска и ее 21-летний коллега из Украины", – сообщил Яцек Добжинский, представитель координатора специальных служб.

