Дрон над резиденцией президента Польши: в Варшаве задержали украинца и белоруску
В Варшаве полиция задержала 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Беларуси в рамках расследования инцидента с беспилотником, пролетевшим над правительственными зданиями и резиденцией президента.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News
Детали: Как указано, сейчас в квартирах задержанных правоохранители проводят обыски.
Полиция проверяет личности задержанных и наличие разрешения на легальное пребывание в Польше.
Polsat News выяснил, что 21-летний парень и 17-летняя девушка провели ночь в помещении для задержанных, а полицейские провели с ними допрос.
"Оказалось, что Служба госохраны действовала очень быстро и бдительно. Они обнаружили лиц, которые были операторами этого дрона. Это молодая белоруска и ее 21-летний коллега из Украины", – сообщил Яцек Добжинский, представитель координатора специальных служб.
Напомним:
- Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил об обезвреживании беспилотника, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией.
- Он также заявлял, что в рамках расследования были задержаны двое граждан Беларуси.
- Об инциденте стало известно после того, как на прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.
- В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж".
- Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.