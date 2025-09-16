Усі розділи
В Україні стане прохолодніше, дощитиме

Валентина РоманенкоВівторок, 16 вересня 2025, 12:51
В Україні стане прохолодніше, дощитиме
Карпатські краєвиди. фото "Укрінформу"

За прогнозами синоптиків, дощі пройдуть Україною у найближчі два дні, температура повітря знизиться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу в Україні, крім сходу, південного сходу та Сумщини, очікуються дощі, подекуди з грозами, вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с.

У Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, місцями грози.

Температура вночі 9-14°; вдень 20-25°, у західних, більшості північних та Вінницькій областях 15-20°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 9-14°.

У Києві 17 вересня вночі помірний, вдень значний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 15-17°.

У четвер помірні, вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, вдень і в Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях значні дощі, місцями грози; лише в західних, вдень і в Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південних та більшості центральних областей вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, на південному сході та сході країни до 16°; вдень 15-20°.

У столиці 18 вересня вночі буде дощ, вдень без опадів; вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

погода
