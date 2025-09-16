В Украине станет прохладнее, будут дожди

По прогнозам синоптиков, дожди пройдут по Украине в ближайшие два дня, температура воздуха снизится.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В среду в Украине, кроме востока, юго-востока и Сумщины, ожидаются дожди, местами с грозами, ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.

В Винницкой, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях значительные дожди, местами грозы.

Температура ночью 9-14°; днем 20-25°, в западных, большинстве северных и Винницкой областях 15-20°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 9-14°.

В Киеве 17 сентября ночью умеренный, днем значительный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 15-17°.

В четверг умеренные, ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, днем и в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях значительные дожди, местами грозы; только в западных, днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных и большинстве центральных областей днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, на юго-востоке и востоке страны до 16°; днем 15-20°.

В столице 18 сентября ночью будет дождь, днем без осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.