Справа про підрив "Північних потоків": Італія дозволила екстрадицію підозрюваного українця

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 16 вересня 2025, 13:36
Справа про підрив Північних потоків: Італія дозволила екстрадицію підозрюваного українця
Фото: Getty Images

Італійський суд після слухання 9 вересня виніс рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного в координації атак на газопроводи "Північний потік" у 2022 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ANSA

Деталі: Апеляційний суд Болоньї постановив передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня.

Захисник Кузнєцова, адвокат Нікола Канестріні оголосив про плани подачі апеляції до Касаційного суду Італії, оскільки, за його словами, були порушені основні права українця – право на справедливий судовий розгляд, умови утримання під вартою та функціональний імунітет.

Що було раніше:

  • Згідно із заявою, опублікованою німецькою прокуратурою в серпні, Кузнєцов був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.
  • Йому пред'явлено звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

