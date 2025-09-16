Справа про підрив "Північних потоків": Італія дозволила екстрадицію підозрюваного українця
Вівторок, 16 вересня 2025, 13:36
Італійський суд після слухання 9 вересня виніс рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного в координації атак на газопроводи "Північний потік" у 2022 році.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ANSA
Деталі: Апеляційний суд Болоньї постановив передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня.
Реклама:
Захисник Кузнєцова, адвокат Нікола Канестріні оголосив про плани подачі апеляції до Касаційного суду Італії, оскільки, за його словами, були порушені основні права українця – право на справедливий судовий розгляд, умови утримання під вартою та функціональний імунітет.
Що було раніше:
- Згідно із заявою, опублікованою німецькою прокуратурою в серпні, Кузнєцов був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.
- Йому пред'явлено звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.