Справа про підрив "Північних потоків": Італія дозволила екстрадицію підозрюваного українця

Італійський суд після слухання 9 вересня виніс рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного в координації атак на газопроводи "Північний потік" у 2022 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ANSA

Деталі: Апеляційний суд Болоньї постановив передати до Верховного федерального касаційного суду Німеччини Сергія Кузнєцова, заарештованого за європейським ордером у Ріміні 21 серпня.

Захисник Кузнєцова, адвокат Нікола Канестріні оголосив про плани подачі апеляції до Касаційного суду Італії, оскільки, за його словами, були порушені основні права українця – право на справедливий судовий розгляд, умови утримання під вартою та функціональний імунітет.

