Дело о подрыве "Северных потоков": Италия разрешила экстрадицию подозреваемого украинца

Итальянский суд после слушания 9 сентября вынес решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации атак на газопроводы "Северный поток" в 2022 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ANSA

Детали: Апелляционный суд Болоньи постановил передать в Верховный федеральный кассационный суд Германии Сергея Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римине 21 августа.

Защитник Кузнецова, адвокат Никола Канестрини объявил о планах подачи апелляции в Кассационный суд Италии, поскольку, по его словам, были нарушены основные права украинца – право на справедливое судебное разбирательство, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет.

Что предшествовало: