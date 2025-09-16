Дело о подрыве "Северных потоков": Италия разрешила экстрадицию подозреваемого украинца
Вторник, 16 сентября 2025, 13:36
Итальянский суд после слушания 9 сентября вынес решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации атак на газопроводы "Северный поток" в 2022 году.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ANSA
Детали: Апелляционный суд Болоньи постановил передать в Верховный федеральный кассационный суд Германии Сергея Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римине 21 августа.
Защитник Кузнецова, адвокат Никола Канестрини объявил о планах подачи апелляции в Кассационный суд Италии, поскольку, по его словам, были нарушены основные права украинца – право на справедливое судебное разбирательство, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет.
Что предшествовало:
- Согласно заявлению, опубликованному немецкой прокуратурой в августе, Кузнецов был членом группы лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнгольм в Балтийском море.
- Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.