Через пожежу в ужгородській лікарні загинув 74-річний пацієнт

Євген КізіловВівторок, 16 вересня 2025, 16:51
Через пожежу в ужгородській лікарні загинув 74-річний пацієнт
фото: дснс

74-річний пацієнт загинув через пожежу в Ужгородській міській лікарні.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах

Деталі: Як повідомляється, загорілася палата на п’ятому поверсі лікарні.

Чоловік отруївся продуктами горіння, йому стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося.

До прибуття рятувальників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 людей.

Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.

