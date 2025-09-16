Через пожежу в ужгородській лікарні загинув 74-річний пацієнт
Вівторок, 16 вересня 2025, 16:51
74-річний пацієнт загинув через пожежу в Ужгородській міській лікарні.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах
Деталі: Як повідомляється, загорілася палата на п’ятому поверсі лікарні.
Чоловік отруївся продуктами горіння, йому стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося.
До прибуття рятувальників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 людей.
Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.