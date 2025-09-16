Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за пожара в ужгородской больнице погиб 74-летний пациент

Евгений КизиловВторник, 16 сентября 2025, 16:51
Из-за пожара в ужгородской больнице погиб 74-летний пациент
фото: гсчс

74-летний пациент погиб из-за пожара в Ужгородской городской больнице.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: Как сообщается, загорелась палата на пятом этаже больницы.

Реклама:

Мужчина отравился продуктами горения, ему стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось.

До прибытия спасателей персонал больницы вывел пациентов в безопасное место. Всего эвакуировано 69 человек.

РЕКЛАМА:

Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

пожарУжгороджертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
пожар
В Киевской области из-за атаки РФ горела стоянка ТЦ, во второй раз оккупанты ударили по спасателям
Российский удар по Запорожью: горят дома, пропало электроснабжение – ОВА
Россияне нанесли удар по Сумам: погиб мужчина, бушевал пожар
Последние новости
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
23:33
В Турции оштрафовали Netflix за "нарушение семейных ценностей"
23:07
Генштаб: На фронте произошло 172 боевых столкновения с начала суток
Все новости...
Реклама:
Реклама: