Из-за пожара в ужгородской больнице погиб 74-летний пациент

74-летний пациент погиб из-за пожара в Ужгородской городской больнице.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: Как сообщается, загорелась палата на пятом этаже больницы.

Мужчина отравился продуктами горения, ему стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось.

До прибытия спасателей персонал больницы вывел пациентов в безопасное место. Всего эвакуировано 69 человек.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.