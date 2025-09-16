Из-за пожара в ужгородской больнице погиб 74-летний пациент
Вторник, 16 сентября 2025, 16:51
74-летний пациент погиб из-за пожара в Ужгородской городской больнице.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях
Детали: Как сообщается, загорелась палата на пятом этаже больницы.
Мужчина отравился продуктами горения, ему стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось.
До прибытия спасателей персонал больницы вывел пациентов в безопасное место. Всего эвакуировано 69 человек.
Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.